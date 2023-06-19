余曼曼今辦發片記者會。（鄧博仁攝）

黃子佼今被爆過去曾性騷強吻少女、拍藝術裸照，他中午在臉書發出3則影片道歉，而原定今下午1點主持歌手余曼曼的發片記者會，也因受事件影響臨時取消出席；記者會主辦公司的執行長梁軒安是蕭淑慎的老公，他坦言記者會開始前15分鐘接到黃子佼與他經紀人來電告知無法到場主持，梁軒安說：「活動1點開始、1245接到消息，只能臨時就請孟孟來主持。」

對於黃子佼臨時無法主持，梁軒安表示團隊都能諒解：「經紀人（在電話中）一直道歉，說之後有機會再幫忙。佼哥他自己的事也很臨時，團隊就一起把這個記者會做好，如果不辦記者會也很對不起今天來參與的嘉賓。」 強調佼哥絕對沒有放鳥，經紀人有事前做告知動作。

余曼曼〈慢慢等待你〉的單曲及MV，砸下超過百萬重金請到三金團隊「孟子第七十三代後代」創作女神孟慶而專門量身訂製詞曲製作，聯袂「第57屆入圍金馬獎最佳原創電影音樂」的先生蔡仲軒以國樂基底，點綴現代曲風，營造氣勢磅礡的復古融合流行音樂的反差對比，讓人一聽耳朵就懷孕。

此次為了MV拍攝，梁軒安找上謝和弦推薦的林峻導演，以80年代的復古歡場、利用明暗去呈現那個年代繽紛穿著與活潑氛圍，蕭淑慎表示：「我本來只是想來客串，沒想到來到片場才發現被我老公陰了。」原來梁軒安化身「渣男」，MV中遊走在余曼曼與蕭淑慎三角戀之間，這也讓太太剛好有機會報復，林峻導演在一幕呼巴掌的戲中，指示要一次到位，因此真打「乙」次就好，沒想到蕭淑慎一掌打下去居然跟導演反應剛剛那一下覺得還可以再演得更到位，讓梁軒安當場傻眼，就這樣平白無辜挨了「降龍十八掌」，臉腫得跟「麵龜」一樣，害得導演趕快叫助理打119，蕭淑慎馬上說：「不用！叫助理拿個冰塊給他冰敷一下就好。」

今受訪提及此事，梁軒安都還心有餘悸，但他對於余曼曼的表現滿是驕傲，認為當天她以仙女之姿降臨，就是舞台上的最佳女主角，也相信自己與太太的眼光絕對沒錯，甚至當天以皙妍診所執行董事名義出席記者會的蕭淑慎還在舞台上公開小倆口床第之間的秘密，指出：「要不是去年我不藏私分享地說曼曼值得栽培，你早就錯過這塊璞玉了。」梁軒安只好傻傻回應：「是，老婆大人說得都對！」親密互動閃爆現場所有人。