涮樂和牛鍋物推出身分證對對碰，只要滿足條件就能享受XXL東石大蛤。（馬辣集團提供）

鼎王麻辣鍋6月平日消費發票金額滿2000元可享龍膽石斑魚塊6折加購優惠。（鼎王餐飲集團提供）

這一鍋皇室秘藏鍋物寵會員，包括單點肉品7折、壽星請吃藍鑽蝦等。（摘自這一鍋官網）

鳳凰花開，各級學校陸續舉行畢業典禮，學生們各奔東西之際喜愛來場謝師宴、同樂會把握相聚時光，火鍋店間接成為這波商機中的贏家，近兩周光學生客群就增加至少3成以上，同時在疫情降級、國門開放與端午連假三重優勢助攻，搭配甜甜價吃海鮮、滿人數享免費招待等優惠，業績較去年同期一口氣狂衝破3成。

不少家長趁本周連假與孩子一塊吃火鍋迎接暑假，涮樂和牛鍋物訂位數目前已近9成滿，家庭客與學生比例達7：3，現推出8月31日前，平日不含例假日與端午連假，即使不是學生也能享「謝師宴專案」，選擇指定方案開嗑和牛的同時，只要 11成人以上同行，其中1人免餐費；另6月30日前含2成人以上同行，只要其一代表持有身分證、健保卡號含136任二碼，不限餐價每成人贈「XXL東石大蛤一份」。

畢業季讓學生更願意消費犒賞自己，鼎王麻辣鍋觀察，來店的學生客群近期增加到4成，其中宵夜時段成巔峰，而端午連假則預期家庭客或朋友聚餐占最大宗，即起至6月30日前，平日單筆消費滿2000元，可享指定新菜龍膽石斑魚塊、濃心龍蝦風味丸6折加購優惠；另加入LINE官方好友，平日內用達低消就送菊花飲品。

不畏夏季是火鍋淡季，青花驕此刻推期間限定「花漾驕寵宴」，包含四人份餐點、仙氣玫瑰花肉盤及昆斯特樂麗斯玲莊園白葡萄酒等，提供賓至如歸的感受，自5月推出以來就頗受商務客或家族聚餐形式的饕客喜愛，6月30日前內用該套餐並打卡標記享88折，預期連假期間，點購率約占門店約15％。

這一鍋皇室秘藏鍋物6月30日前，只要憑會員身分即可享單點肉品7折優惠，另點698元套餐，就送壽星藍鑽蝦20隻。

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