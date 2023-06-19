疫情促使消費管道快速向線上移轉，亦驅動企業轉型強化網路銷售，永豐銀行旗下「豐收款」一站式金流服務平台，看準商家多平台銷售整合及電子支付需求增長，除為企業提供客製化最佳數位銷售整合方案外，亦提供多元完整的支付方式及媒合開店平台達成通路整合，至2022年底已服務逾千位中小企業客戶，累計收款金額逾新台幣146億元。

根據統計，台灣零售業網路銷售營業額去（2022）年達4930億元、年增10.9％，創統計以來新高。永豐銀行表示，為協助企業布局轉型潮與商機，旗下推出的「豐收款」可輔助媒合開店系統或直播導購平台並與金流串接合作，開店即刻上手；同時支援多元收款方式，包括專屬虛擬帳號、信用卡或多元行動支付方式如Apple Pay、Google Pay及LINE Pay等，並結合跨境支付如銀聯卡及支付寶，提供最高規格安控機制。同時，後台可整合多店收、退款帳務，降低作業成本並提供企業即時帳務查詢。

隨著支付模式的快速革新，永豐銀行亦攜手日本BNPL（Buy Now Pay Later；先買後付）業者－AFTEE先享後付，推出「專屬虛擬帳號」的繳款服務，協助企業開拓市場也為消費者帶來便利體驗。

永豐銀行於17日舉辦企業講座，由電商領域專家分享電商行銷最新趨勢和策略，吸引全台逾120名企業主熱情報名參與；台灣電子商務暨創業聯誼協會剖析時下最熱門的群眾募資、團購、聯盟行銷、直播購物及對話式商務等模式，並探討實現社群變現能力，同時結合新型態直播電商業者分享從流量轉銷量的商機，以及永豐銀行「豐收款」全方位線上到線下的整合收款流程。