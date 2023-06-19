台灣MeToo浪潮延燒，一名網紅爆料十多年前遭知名主持人黃子佼強吻、拍裸照，當時自己僅17歲，黃子佼隨後公開道歉。衛福部保護司今天表示，強制猥褻為非告訴乃論，檢警知悉相關情事就要著手調查，另須了解是否構成未成年人的性剝削。

網紅Zofia在「和我一起，走在法國的365天」粉專發文控訴，17歲時曾遭「演藝圈大前輩」性騷擾，不僅在車內強吻，還假借藝術之名拍下裸照，當下後悔又害怕，對方竟說「你流淚的時候也很美」，十多年來不舒服的感覺揮之不去。黃子佼隨後在粉專自拍影片道歉，認為自己「活該」，辜負很多人的信任跟期待。

衛福部保護司司長張秀鴛表示，根據目前揭露的案件資訊，如果構成強制猥褻，屬於非告訴乃論，檢警如知悉相關情事，就要著手調查；由於事涉未成年人，須了解是否構成性剝削，以及當時的時空背景，是否有違反《兒童及少年性剝削防制條例》。

根據《兒童及少年性剝削防制條例》第2條，拍攝兒童或少年之性影像、與性相關而客觀上足以引起性慾或羞恥的圖畫、語音或其他物品，即構成兒童或少年性剝削；依第36條規定，可處1年以上、7年以下有期徒刑，得併科100萬以下罰金。

張秀鴛指出，該案件實際違反哪一條法律，需由檢調逐步釐清。她強調，這是MeToo浪潮下的另一案，呼籲當事人勇敢面對，接受各方檢驗，該認錯就認錯，該道歉就道歉，這是比較好的態度。

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