面對新能源時代來臨，KYMCO不斷致力於二輪車電動化轉型，光陽集團董事長柯勝峯今（19日）表示，在迎接光陽59週年廠慶的6月，Ionex不但提前完成今年2600座換電站的建站目標，並預計在年底前完成200家KYMCO原廠授權店的升級，兩年內將現有燃油車體系超過1700家KYMCO原廠授權店，全部升級為KYMCO Ionex「油電合一」原廠授權店。

柯勝峯表示，為了慶祝Ionex成功地彎道超車，達成全台最綿密的換電網路的重大里程碑，我們特別將第2600座的Ionex換電站建置在合歡山上海拔3158公尺，距離知名地標「松雪樓」只有200公尺的地方，為這個具有特殊意義的Ionex「合歡山遊客中心站」打造主題式換電場景，融入傳統文化與景點特色，讓騎士們在出遊換電之餘，還能增添一點生活樂趣。

隨著Ionex提前完成2600座換電站的建站目標，Ionex換電站以覆蓋全台超過80％的行政區，高達99%的換電滿電服務率。柯勝峯表示，正式成為全台密度最高，站點最多的「全台最強」電動機車換電網路。這個「全台最強」所代表的，正是Ionex「站在你身邊」的建站理念，透過便利換電站與大型換電站的有效部署，讓騎士最快1分鐘，最短100公尺，就能找到一個換電站，讓每個Ionex電動機車騎士，無論何時何地都能享受到業界最高滿意度的換電服務。

柯勝峯同時宣示，從今天起KYMCO將邁入「油電合一」服務的全新階段，會將原有專屬油車通路體系的KYMCO原廠授權店，升級為KYMCO Ionex「油電合一」原廠授權店，為廣大的消費者同時提供油車與電車的銷售、保養、與維修服務。而KYMCO Ionex「油電合一」原廠授權店將是以Ionex電動車專賣門市為主軸，搭配極低門檻的進入條件，讓對電動機車經營具有熱忱的KYMCO原廠授權店，在取得原廠Ionex電動車技術認證後，轉型為KYMCO Ionex「油電合一」原廠授權店。

對消費者來說，無論是走進Ionex電動車專賣門市，或是KYMCO Ionex「油電合一」原廠授權店，都能享受到經過KYMCO原廠認證的高品質技術與服務。柯勝峯認為，「油電合一」不但能讓原有經營燃油車的經銷夥伴輕鬆地的踏上「油轉電」綠能轉型的道路，為自己創造更多的未來發展空間，更重要的是，「油電合一」能為Ionex光陽電動車打造更強大的銷售動能與服務能量，將Ionex的市場佈局提昇到全新層次，並定下KYMCO「2024雙料冠軍」的目標。