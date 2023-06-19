美國一名在超商工作18年的75歲阿嬤，因為小偷持刀搶超商時推開對方的本能防衛動作，違反超商「不追趕或不對抗政策」遭到開除，讓她氣憤提告。
美國科羅拉多州地方電視台「KDVR」報導，在美國科羅拉多州威斯敏斯特（Westminster）超商「Circle K」工作18年的75歲阿嬤莫瑞諾（Mary Ann Moreno），目前正在提告超商，指控超商錯誤開除她。
事發在2020年10月4日，當時72歲的莫瑞諾在值班期間遇到37歲搶匪威默（Tyler Wimmer），威默一手持刀、一手拿著裝有刀械的密封包裹，監視器畫面顯示，威默沒有拿刀威脅在收銀櫃檯的莫瑞諾，但有請莫瑞諾免費送他一包香菸，莫瑞諾後續表示，她當時告訴威默沒辦法送他菸，不然自己會被開除。
遭到莫瑞諾拒絕後，威默原本看似要離開，但又突然走回來，他繞到莫瑞諾後方抓了一包菸，莫瑞諾見狀後短暫抓了威默一把後向後退。
她受訪表示，威默快速走回來時嚇了她一大跳，她用手比劃著，還原推開搶匪、拉出一段距離的情形，說應該有抓住搶匪的手臂，還有推他，威默也是在這時跑出超商。
搶匪離開後，莫瑞諾立即打電話報警，不過店內另一名顧客瓦格納（Larry Wagner）早已報警。
莫瑞諾說，搶劫事件後幾天，她就遭到超商開除，原因是她短暫觸碰搶匪，違反公司「不追趕或不對抗政策」。「Circle K」的員工手冊指出，公司的小偷、搶劫政策是為了保護員工及所有人的安全。
莫瑞諾強調不認為自己違反公司政策，她說當遇上搶劫時，出現防衛舉動或有反應是很自然的事，她目前已經控告公司。
她的委任律師哈爾朋（Iris Halpern）表示，Circle K沒有分辨清楚自衛及追逐的差別，她說看過監視器畫面的人都會認為莫瑞諾是出於自衛的本能反應，砲轟因為正常人的反應而開除18年的老員工是錯誤的。
針對被開除，莫瑞諾非常憤怒，「他們開除我讓我非常火大，為這間公司做牛做馬18年後，他們這樣對我？」
這起官司引起美國網友熱烈討論，不少網友祝福莫瑞諾打贏官司，認為Circle K超商應該要感謝有這麼忠心耿耿的員工。不過也有網友認為，莫瑞諾可能再2年就申請退休，以18年年資來看，屆時會有一筆龐大退休金，這可能是她被開除的真正原因。
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