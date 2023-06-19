新北市每月提供敬老卡480點給長者搭乘公車、捷運，歷經多年爭取，終於將在7月1日納入台鐵，新北市交通局表示，持1200定期票及敬老卡的民眾，進出台鐵站時請走TPASS專用通道。

新北市交通局長鐘鳴時表示，自7月1日開始，搭乘台鐵通勤的民眾可使用沒有設定1280定期票的悠遊卡或購買行政院通勤月票TPASS悠遊卡至基隆、新北、台北及桃園市境的台鐵車站購買設定1200定期票，即可搭乘除觀光列車、團體列車、太魯閣列車、普悠瑪列車、3000型自強號及其他台鐵局指定列車之外的車種，及不限次數於基北北桃市境內的台鐵車站進出。

但他提醒，須走有TPASS 標示的專用通道驗票機，而且如果進、出任一站不在基北北桃市境內，則將扣悠遊卡中的現金。

鍾鳴時也提醒持有敬老卡的民眾，在7月1日起搭乘台鐵時需走TPASS專用通道，才會扣點數成功；若持1200定期票或敬老卡走一般票匝通道，則將無法進出站；另外敬老、愛心及優待卡等因已依法提供大眾運輸搭乘優惠，所以無法於該票卡設定TPASS基北北桃1200都會通定期票。

新北市社會局副局長許秀能表示，長者搭乘台鐵已有半價優惠，這次敬老卡點數擴及台鐵，經費約會增加6000萬元左右，在北北基35個台鐵車站都可以使用。