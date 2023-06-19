天心出席《最佳利益2、3》媒體茶敘。（陳俊吉攝）

陳庭妮2012年曾與宥勝合作偶像劇《真愛找麻煩》，19日與天心、邱凱偉、禾浩辰出席《最佳利益2、3》媒體茶敘時，被問到宥勝被爆性騷一事時表示，看到新聞的時候也是滿驚訝的，但當時拍戲都有先對好，「那時候是on檔戲，每天都被播出追著跑，拍戲真的好辛苦，連回家洗澡時間都沒有，那段的記憶只記得趕快拍、趕快回家背劇本，工作壓力很大。」

對於宥勝被指人設翻車，她說「我不知道，事件前後我們都不知道，我覺得現在這些事件不像是我們拍這部片，是杜撰出來，都是真實發生的，每個人都要被尊重溫柔對待，重視身體自主權，真的覺得不舒服，和性別無關，大家都要好好保護自己。」

黃子佼捲入性騷事件，今午情緒不穩錄了3段影片進行自白以及對10多位藝人進行毀滅式爆料，隨後驚傳他緊急送醫。天心曾和黃子佼主持過金曲獎頒獎典禮、私下也有不錯好交情，她聞訊情緒沉重，無奈表示：「保重，現在好像有點緊張，很難想像，很難想像，還在消化。（資訊）有點太多了。」

許傑輝也因性騷連爆退出《我的婆婆怎麼那麼可愛》第二季，同劇的邱凱偉表示，上一次見到許傑輝是開鏡的時候，事件出來後劇組的氣氛相當沉重。