高雄市府結合美濃在地特色，打造美濃特色遊戲場。圖為以美濃手工業代表「美濃傘」作為遮陽造型棚頂。（高雄市工務局提供／崔正綱高雄傳真）

高雄市府結合美濃在地特色，打造美濃特色遊戲場。圖為美濃特產「白玉蘿蔔」造型溜滑梯。（高雄市工務局提供／崔正綱高雄傳真）

高雄市府結合美濃在地特色，打造美濃特色遊戲場。圖為美濃特產「白玉蘿蔔」造型溜滑梯。（高雄市工務局提供／崔正綱高雄傳真）

「美濃湖畔特色遊戲場」比鄰美濃湖水域，結合「美濃傘」與「白玉蘿蔔」等在地特色，展現美濃客家意象，於今日正式啟用。高雄市工務局表示，投入約1750萬元經費，打造約0.25公頃的特色遊戲場，除了遊樂設施外，周邊有豐富自然生態，平常可見紅冠水雞、水雉及小鷿鷈等鳥類，冬季還有大批候鳥南遷，可說是市內文化、自然生態結合成獨一無二、親子同樂的戶外場域。

美濃湖水域面積約21公頃，為高雄市僅次澄清湖的第二大人工湖，有著湖光山色美景，不僅是當地居民冬季農田灌溉水來源，也是當地人、遊客特定前來騎腳踏車、散步首選之地。

為深化美濃湖遊憩功能，工務局歷經多場公民參與說明，聽取在地意見，後續投入約1750萬元經費，於美濃湖東南側打造約0.25公頃的特色遊戲場，有豐富的兒童主題遊樂設施及青少年探索區，附近還有美濃客家文物館、中正亭、廣進盛紙傘、水雉復育站等等景點，是親子共樂共學的絕佳場所。

經過多日施工，今日正式完工啟用。工務局長楊欽富表示，美濃的客家風情濃厚，是高市客家文化保存最完整的轄區，以在地特色為主軸，結合「美濃傘」與「白玉蘿蔔」等造型設計，打造美濃特色遊戲場，展現美濃簡單、樸實的客家意象。

養工處表示，美濃特色遊戲場具備豐富的主題設施，有小朋友最喜愛的盪鞦韆組合、大型沙坑等，其中遮陽設備取材美濃最具代表性手工藝「美濃傘」作為造型，象徵多子多孫意義，一旁也設有「白玉蘿蔔」造型溜滑梯，除兒童遊樂區外，也有適合青少年體驗的森林探索區；另公園內也種植多株美麗的花旗木，提供更佳遮蔭空間。

此外，工務局指出，除了遊樂設施，遊戲場周邊擁有豐富的自然生態，四季都可觀看開花性喬木及水生植物，如現正綻放的紅花鐵刀木及花旗木等，平常也可看到紅冠水雞、水雉及小鷿鷈等鳥類蹤影，冬季則會有大批候鳥南遷，可說是市內將文化、自然生態結合成獨一無二的戶外場域。