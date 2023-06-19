黃子佼今（19）日被爆出強吻、誘拍裸照等性騷擾風波，好男人形象一夕之間全毀，還傳出黃子佼情緒不穩送醫，黃子佼送醫時意識不清，但生命跡象穩定，對此，妻子孟耿如稍早出面代夫道歉：「謝謝大家關心，我們是一家人，發生什麼事都會一起面對，一起彌補犯過的錯誤。」
孟耿如剛在陳鎮川的陪伴下現身，她一開口就哽咽，表示遺憾黃子佼鬧出的風波，「很多狀況我也在努力釐清當中 ，認識佼之後他很努力給大家正面能量，以前的事情還需要更多的時間和空間來釐清」。
孟耿如強調：「我們是一家人 ，發生什麼事情都會一起面對、一起彌補可能曾經犯過的錯誤 」，至於黃子佼目前的傷勢，她則不回答、快步離開。
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