黃子佼捲入性騷風暴，19日自殘意識不清送往台北長庚醫院搶救，妻子孟耿如（中）陪同就醫，出面受訪表示，很多狀況還在釐清，認識佼之後，覺得他有努力的在做改變，努力給大家正面能量，以前的事情還需要時間跟空間，謝謝大家關心。（鄧博仁攝）

孟耿如哭了 。（圖／ Youtube）

黃子佼今（19）日被爆出強吻、誘拍裸照等性騷擾風波，好男人形象一夕之間全毀，還傳出黃子佼情緒不穩送醫，黃子佼送醫時意識不清，但生命跡象穩定，對此，妻子孟耿如稍早出面代夫道歉：「謝謝大家關心，我們是一家人，發生什麼事都會一起面對，一起彌補犯過的錯誤。」

【LIVE直播】黃子佼道歉性騷「毀滅式爆料」後送醫 孟耿如現身受訪｜2023.06.19 @中時新聞網娛樂

孟耿如剛在陳鎮川的陪伴下現身，她一開口就哽咽，表示遺憾黃子佼鬧出的風波，「很多狀況我也在努力釐清當中 ，認識佼之後他很努力給大家正面能量，以前的事情還需要更多的時間和空間來釐清」。

孟耿如強調：「我們是一家人 ，發生什麼事情都會一起面對、一起彌補可能曾經犯過的錯誤 」，至於黃子佼目前的傷勢，她則不回答、快步離開。

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