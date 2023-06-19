P. LEAGUE+ 在19日公佈2023 選秀大會報名名單，總計有51人報名、42人符合資格，聯盟預計在7月5日舉辦新秀體能測試會，而選秀大會也將在7月11日進行，目前以唐維傑、阿拉薩與林彥廷3人最有機會成為今年PLG選秀狀元，其中阿拉薩有機會成為史上首位外籍生狀元。

本屆選秀共42人符合資格，共計本土34人及外籍生8人。在位置上以後衛20人最多，前鋒15人及中鋒7人。至於學校方面，政治大學及輔仁大學都有5人報名最多，其次為世新大學、文化大學及高雄師大各4人。年紀方面，最年長為24歲、最年輕為21歲。

本次選秀名單依舊網羅UBA眾家好手，包含111學年度UBA冠軍政大的林彥廷、林勵、涂亦含、黃子軒及歐力士，亞軍健行科大的丁冠皓，季軍世新大學的簡賀宇、吳沛嘉、丹尼爾及沙巴斯丁，台藝大的阿拉薩，中州科大的沙鹿及蘇格爾，輔大的喬楚瑜、僑光科大的劉彥廷、文化大學的熊哲言（已逝球星熊仁正的兒子）。

另外剛從維吉尼亞軍校旅外回來的唐維傑也在選秀名單裡面。其中林彥廷、唐維傑都是個人能力出色的後衛，絕對是各隊即戰力的考量，而阿拉薩在UBA展現強大的禁區宰制力，極有可能讓他成為聯盟首位外籍生選秀狀元，預料這3人將是本屆選秀狀元的熱門人選。