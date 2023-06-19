中華民國幼教聯合總會呼籲各縣市幼教協會教保人員推行「生病不入校、老師不餵藥」行動，台南市長黃偉哲今天明確表示不跟進，還強調，只要教保人員依循「託藥5步驟」，並建立內部風險管理，即可避免教保人員餵錯藥的問題，也能建立良好的親師信任關係。

黃偉哲指出，自從新北市傳出幼兒園疑似不當餵藥案件後，台南市的家長也都十分關注，市府6月9日先公布「幼兒園教保管理3大機制10項方案」後，接著又推出5項託藥確保步驟，要求幼兒園、托嬰中心、居家托育人員務必嚴格遵守。

市府教育局長鄭新輝也認為，家長對所有負責盡職的教保人員都是肯定與感謝，譴責的只是不良的教保人員，希望相關團體能冷靜看待幼兒託藥制度。

鄭新輝還說，台南市幼兒園的「託藥5步驟」，包括：1.確認家長託藥單；2.確認醫師處方簽、藥物有效時間；3.確認依處方給藥；4.確認給藥後立即簽名；5.觀察幼兒服藥後之反應。