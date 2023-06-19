監察院。（本報資料照片）

馬祖莒光鄉3月因當地貨船停運，有3名官兵在防區沙灘處寫下「馬防部伙房沒肉、肚子餓只能吃泡麵、罐頭」等抗議字樣。監委賴鼎銘、浦忠成、陳景峻19日指出，當時軍方是以軍用肉類罐頭代替主菜，此在外島屬常態做法，抗議內容與事實不符，斲傷國軍形象，顯示部隊訓練有待加強，官兵向心力及軍人榮譽感不足，且未即時對外澄清說明，監察院促國防部檢討改進。

監委指出，今年2、3月間，陸軍馬防部負責運送冷凍副食品之軍租民船因海象不佳及輪機故障維修二次延航，無法運送冷凍副食品至馬祖莒光，導致士兵在莒光鄉青帆沙灘寫下「馬防部伙房主菜是白飯」、「馬防部伙房都沒肉」、「肚子餓都吃泡麵」等字樣，且遭民眾於社群網站散播，經媒體大幅報導，引發社會輿論訾議。

查案監委指出，經調查，西莒駐軍運補貨輪因為天氣狀況不佳及機械故障停駛，無法運補冷凍肉品到港，造成3月4、5二日午餐、晚餐均無主菜，乃以軍用罐頭肉類料理代替。經查菜單，膳食中亦無泡麵出現之情形。是以，3位軍事訓練役士兵於西莒青帆港沙灘留下「馬防部伙房主菜是白飯」、「馬防部伙房都沒肉」、「肚子餓都吃泡麵」等內容之字樣，顯與事實不符。

另監委調查發現，當時馬祖南竿地區肉類供應充足，但西莒駐軍輕忽，未能及早回報冷凍副食品存量不足，壓縮應變時間，又偏信在地商家片面資訊，未再向南竿地區其他商家調配肉類供應，縱經馬防部告知，仍未依指示妥處，馬防部亦未督導該守備大隊後續處理情形，馬防部及莒光守備大隊應變處置顯有失當。

監委強調，莒光駐軍平日即有使用軍用罐頭用以料理菜色，並未將軍用罐頭直接交由官兵食用，以官兵主副食品輔以軍用罐頭料理餐食屬常態作法。本案軍事訓練役士兵遇以軍用罐頭肉品調理膳食即引發不滿情緒，顯示馬防部平日對於官兵教育宣導不足；各級主官未利用各種時機教育官兵輔以罐頭及口糧用餐，在外島實屬常態作法。

再者，監委提及，國軍整軍備戰，戍守外島前線，3位軍事訓練役士兵未思軍人身分，僅因以軍用罐頭料理餐食，卻於沙灘書寫不實內容的文字，傷害國軍形象至鉅，顯示馬防部部隊訓練仍有待加強，官兵向心力及軍人榮譽感不足，國防部允應檢討改進。

此外，監委亦指出，今年2月台灣與馬祖間2條海底電纜陸續發生斷纜事件，影響馬祖地區網路、通訊使用；3月間運送軍需冷凍副食品之貨船因海象不佳及船舶輪機故障等因素延航，導致馬祖西莒部隊肉類冷凍副食品無法供應；又2022、2033年載運民生物資至馬祖莒光鄉的貨船多次停駛，在地居民及遊客的生活物資長期無法補充。凸顯連江縣及其各離島間通訊、交通及物資運補系統均甚為脆弱，如遇突發狀況難以應變。

監委指出，為因應平時及戰時戰備及民生需求，增強馬祖防衛韌性，行政院允宜協調相關權責機關通盤檢討，速謀強化及改善對策，以確保國家安全及民眾福祉。