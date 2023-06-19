嘉義縣衛生局除加強查核管制藥品，也辦理法規講習。（嘉義縣衛生局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣衛生局除加強查核管制藥品，也辦理法規講習。（嘉義縣衛生局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

新北幼兒園爆發「餵藥案」後，嘉義縣衛生局啟動稽查專案，加強查核管制藥品。（嘉義縣衛生局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

新北幼兒園爆發「餵藥案」後，嘉義縣衛生局啟動稽查專案，加強查核管制藥品，目前共查核145家醫療院所、藥局、藥商等機構或業者管制藥品情形，其中144家數符合規定，僅1家因未在期限內申報管制藥品，裁處3萬元。

衛生局表示，台灣醫療常使用的鎮靜安眠類藥品（如Zolpidem、Lorazepam等）均屬管制藥品，因具成癮性且容易濫用，使用上需嚴格把關，衛生局為防範藥品不法流用，針對縣內醫療院所、藥局(商)等機構或業者，查核申報收支結存、簿冊登載、專用處方簽開立及處方合理性，截至目前共查核145，其中領有管制藥品登記證101家、未領有管制藥品登記證44家，僅1家診所因忙碌疏忽，未在期限內完成申報，已依管制藥品管理條例裁處3萬元在案，而整體合格率為99.3％。

為讓領有管制藥品登記證機構及業者，瞭解管制藥品相關規定，衛生局除加強查核管制藥品，也辦理法規講習，5月已辦理管制藥品法規及管理實務課程，讓與會者對管制藥品的管理更加熟悉，避免違法情事發生。

衛生局長趙紋華表示，所有的管制藥品皆屬處方藥，須經醫師專業診斷及評估後，憑醫師開立處方箋才能至藥局領藥，醫師應確實診療，審慎處方管制藥品，不得應病人要求開立自費藥品，重申「詳實登載」、「落實盤點」、「保存資料」、「定期申報」4準則，非法流用管制藥品將立即移送法辦，絕不寬貸。