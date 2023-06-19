ONE BOY從戶外走進居家，成立全新居家機能品牌 ONEBOY HOME。（ONEBOY提供）

國民機能服飾品牌ONE BOY積極擴展版圖，近期宣布進軍台灣家居市場，以最擅長的機能技術詮釋家的定義。源自消費者生活需求與台灣四季氣候的觀察，從戶外生活延伸走入居家日常，打造出全台首創全系列機能居家品牌「ONEBOY HOME」。首波新商品包括「冰感A級冰科技柔滑膚觸冰鋒被」等，號稱「蓋，比不蓋還涼」。

ONEBOY HOME不僅於官方電商平台開賣，為滿足消費者的商品體驗需求，實體門市也大張旗鼓籌備開幕，將於北、中、南部設立三間實體門市，分別為新北中和環球、台中勤美誠品綠園道及高雄大遠百，將於本月正式營運。新品包含「冰感A級冰科技柔滑膚觸冰鋒被」，瞬間涼感Q-MAX值可達0.432，在肌膚接觸布料時，能快速帶走肌膚熱感，幫助身體散熱，有效降低體感溫度。

同步推出久睡也不變形的「軟柔輕包裹抗菌純棉彈彈枕」，號稱防蟎減菌，為過敏族群及重視睡眠衛生的消費者提供安心寢具選擇，另枕芯內部選用超細纖維混和填充，達到兼具回彈與高支撐的完美平衡，有效緩解肩頸及頭部的壓力；此外，「純棉加厚吸水速乾抗菌浴巾」及「純棉加厚吸水速乾抗菌素色毛巾」標榜擁有小於1秒的瞬間吸水性，更選用100％純棉柔軟的親膚面料，8字麻花狀線圈能維持輕盈立體蓬鬆，久洗也不易變形、扁塌。

ONEBOY HOME入駐北、中、南百貨，於新北中和環球、台中勤美誠品綠園道及高雄大遠百盛大開幕。新北中和環球店已正式營運，台中勤美綠園道店於20日開幕，高雄大遠百店則緊接於28日亮相。其中台中勤美綠園道店以106坪全新的「店中店」形式，一次滿足消費者對戶外與居家機能用品的需求，並祭出兩大「不須消費」的限時活動，來店完成指定動作即可獲得限量商品。開幕前3日，凡來店完成 FB／IG 拍照及社群打卡，加入官方LINE好友，不須消費即可獲「軟柔輕包裹抗菌純棉彈彈枕」一組（一日限量30組）；開幕前一個月，凡來店完成拍照、社群打卡並上傳至官方社群貼文留言及加入官方 LINE 好友即可參加抽獎活動，中獎者可獲「冰感A級冰科技柔滑膚觸冰鋒被」一組（隨機贈送，不可挑選）。