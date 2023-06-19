基隆市副市長邱佩琳（左）為今年下水的龍舟點睛。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

一年一度的基隆「端午龍舟嘉年華會」，今年度於6月21日舉辦。基隆市政府19日在國立台灣海洋大學小艇碼頭舉行點睛開光祭江下水典禮，並由副市長邱佩琳主持。邱佩琳表示，希望透過這場儀式祈求國泰民安、河清海晏。

這場點睛儀式由邱佩琳擔任主祭官、基隆市教育處長劉美蘭擔任陪祭官，分別為今年下水競賽的6艘龍舟進行灑淨、點睛，並依道教古禮舉行儀式：獻禮、行光、祭江及點睛，再由道長作法祝禱。

邱佩琳表示，透過點睛儀式為本市祈求國泰民安、河清海晏」，也代表本年度的「端午龍舟嘉年華會活動」正式揭開序幕；今年為了推廣《身心障礙者權利公約》，落實亞洲最有愛的城市，特別增設了動無礙組別，邀請本市身心障礙團體與集中式特教班學生組隊參加，實現普特融合並增進划槳運動人口。

今年的龍舟嘉年華會與往年不同的是，今年取消了競賽性質的比賽，增添了趣味競賽，如前述提到的「動無礙」組別，就會由龍舟改為SUP立槳。另外，市府也邀請基隆市餐車協會到場共襄盛舉，在岸上辦理創意市集及水域安全宣導等活動。

教育處也表示，21日活動當天，歡迎市民朋友全家大小攜老扶幼一起來參與基隆端午佳節的盛會，感受特殊的過節氣氛！