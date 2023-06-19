科技業面臨有史以來人才短缺最嚴重的狀況，尤其半導體業首當其衝，為了解決人才荒，除了台積電鎖定國內各個地區的明星高中女校，推動一系列的宣傳計劃外，IC設計大廠聯發科「向下紮根」計畫也已經延伸至國中女生，今年下半年計畫邀請對科技領域有興趣的國中女生參加相關活動。

綜合媒體報導，聯發科積極鼓勵女性人才擁抱科技領域，聯發科技教育基金會推動Girls! TECH Action活動，日前邀請許多大一到大三，共40名大學女生前進聯發科技新竹總部，除全額贊助相關活動費用，中午用餐時間，還特別安排聯發科董事長蔡明介與學生們進行午餐對話。

根據了解，蔡明介在這場活動上，強調女性細心有毅力、善於溝通，是科技業非常需要的特質，他並勉勵女大學生適性擁抱STEM領域(科學、科技、工程、數學），成為科技領域中的關鍵少數。

近來半導體業界積極培育人才，除聯發科外，台積電也鎖定幾所優異的高中女校，包括北一女、中山、景美、竹女、中女中、曉明、彰女、嘉女、南女、雄女、屏女及基隆女中等，進行一系列的宣傳計劃，希望透過這種方式開啟更多高中女生對理工科系的興趣。