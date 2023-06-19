高科大在台灣科大中學生數規模最大，對產業人才供應有相當量能，且近期高雄市府極力推動南部半導體產業廊道，產業缺工議題更凸顯高科大畢業人才進入就業市場的重要性。對此，聯電與高科大簽訂意向書，優先提供高科大學生參訪、實習與未來優先就業機會。

而位於南科的聯電12A廠的設備學院，特別攜手高科大半導體工程系執行工業局設備人才培育產官學合作計畫，開設半導體設備基礎實作專班，課程由聯電主導，並串聯設備商漢鐘真空科技合作捐贈教具設備，提供設備工程師人才訓練所需。

聯電攜手高科大開設的「設備基礎實作課程」兼顧理論基礎與實際操作，涵蓋半導體設備修護常用的基礎工具、電子儀表及電子、管路、傳動、真空、過濾元件及感應器等領域，14堂課40小時課程讓學生能提早練好基本功，縮短未來進入相關領域工作的新人學習曲線。

聯電12A廠執行廠長莊裕智致詞時表示，優質工程師是半導體產業的基礎，集團格外重視人才培育，去年成立設備學院，以「培育半導體高科技設備人才」為宗旨，持續投入設備工程師的訓練與能力提升。盼藉此促進整體半導體機台設備修護技術的發展。

高科大副校長李嘉紘表示，此次的教具設備及專班課程，將為高科大半導體工程系學生提供實務學習機會，強化專業技能培養、增強職場競爭力。透過這樣的產學合作，高等教育得以加強與產業趨勢連結，培養出符合市場期待的人才。

李嘉紘認為，產業缺工已成為各大企業最重要的生存議題，聯電捐贈設備銜接課堂與產業間落差，並支援專業師資合作授課，手把手將珍貴的實務經驗傳承給即將進入產業任職的學生，有助於提升教學效率、提高實務操作經驗，對學生、學習、教學而言都至關重要。

聯電擁有多元的製造基地，持續深耕全球布局與半導體人才培育。隨著各廠區產能陸續擴充，集團持續增加各類職缺及更多海外就業機會，提供具國際視野、能體驗不同文化和多元職務內容的工作環境給優秀青年。

聯電表示，除將持續招募與企業文化適配的大學、碩士、博士等理工相關科系菁英外，也歡迎對半導體產業有興趣的各科系與跨領域人才，透過公司適性揚才的培育計畫，加入半導體產業行列。