中鋼第三季季盤價格則反映最近三個月的行情變化，並考量季盤產品因開盤時間點與下游產業結構差異，分別予以適宜調整，棒線(低碳、中高碳、冷打、低合金)、鋼板(船板、A36/SS400、其他板)、熱軋鋼板、熱軋鋼捲(中高碳、工具鋼)、冷軋鋼捲(中高碳、工具鋼)下調2000元，冷軋鋼捲(製桶)、汽車料下調1500元，季盤價轉跌。

全球經濟上半年雖然受到美國升息、俄烏戰爭與大陸復甦遲滯拖累，終端需求乏力，但經濟分析機構多樂觀看待後市，認為下半年景氣將優於上半年，預期能源價格趨緩、通膨降溫，經濟正在好轉，世界銀行與OECD六月發布最新全球經濟展望，分別上修今年經濟成長率預估值至2.1%及2.7%(前值為1.7%及2.6%)。日前財政部公布台灣五月出口統計，以美元計算年減14.1%，連九個月負成長，顯示主要外銷市場消費動能尚未走出陰霾，中央銀行於6月理監事會議表示因全球終端需求不振，預估台灣今年經濟成長率下降至1.72%，惟國內受惠政府延長大宗物資與能源減稅優惠、節能家電退稅等措施，主計總處預估今年台灣GDP成長率仍可達2.04%。

鋼鐵需求第一季迎來急單，但大陸解封後復甦力道不足，鋼需未能持續，歐美製造業動能減緩，PMI指數偏弱，惟預期下半年大陸將加速發債推動基建，進一步鬆綁房地產政策，拉動經濟火車頭重回正軌，可望大幅提振用鋼需求。台灣國內汽機車銷售表現優異，AI及高效能運算帶動電腦、伺服器成長，刺激機殼用料；政府釋出6800億公共建設預算，有助於下半年鋼材需求回籠。世界鋼鐵協會預測今年全球鋼鐵需求成長率將達2.3%至18.22億噸，較去年增加約4080萬公噸，維持成長態勢。

大陸鋼市供過於求，供需失衡導致鋼材大量外溢，轉低價拋售至海外市場，然近期供給端開始進行產能調節，陸續擴大減產。檢修計畫。大陸發改委五月底再次發聲遏制鋼鐵等高耗能產業，六月份傳出唐山地區多家鋼廠收到環保相關單位通知要求關停高爐，各項因素持續強化鋼鐵業減產。據統計至六月中旬共有18座高爐實施停產檢修，五月份大陸粗鋼產量降至9012萬噸，較三月份今年最高峰9576萬噸約降減6%。同時庫存持續穩定去化，大陸鋼材社會庫存自四月高點1467萬噸降至1127萬噸，減少23%，加速落底。

今年四月以來大陸鋼廠生產過剩引發國際鋼價輪番下修，超額下跌衝擊市場信心，大陸鋼廠為避免再度面臨虧損，出口報價與流通行情止跌反彈，寶武、鞍本鋼廠七月份內銷薄板產品出廠價均以平盤開出，止跌訊號明確，對市場注入強心劑。原物料行情方面，近期鐵礦砂價格在每公噸110~120美元震盪，冶金煤價於220~240美元盤整，大宗物資投機炒作降溫，市場回歸供需本質，煤鐵價格築底跡象顯現。

今年第二季國際鋼市復甦不如預期、鋼價失序超跌，考量下游客戶庫存跌價損失及提高客戶接單競爭力，七月月盤產品回應下游客戶期盼，接軌市場行情；第三季季盤價格則反映最近三個月的行情變化，並考量季盤產品因開盤時間點與下游產業結構差異，分別予以適宜調整。預期七月份鋼價將落底反彈，需求亦將自谷底反轉邁向復甦，企盼下游把握鋼價低點的補庫存機會，儲備未來接單動能，共迎鋼市向上榮景。