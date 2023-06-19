幼兒園餵藥案引發家長恐慌，日前新北市衛生局派土城醫院專業團隊入汐止某幼兒園採檢，檢驗結果今日出爐，衛生局表示，該園共80名幼生接受採檢，在尿液篩檢部分77人全為陰性。血液檢測16人，15人小於1.0 (μg/mL)，1人為臨界值，經獲得家長同意將送質譜儀檢驗進一步確認。

根據土城醫院黃璟隆院長說明，6月17日派兒科專科醫師、醫檢師、社工師等5人團隊入園協助採檢。事前經教育局調查家長意願，最後有80名幼生接受採檢；其中有64人單獨驗尿，3人單獨驗血，13人同時驗血及驗尿。尿液檢驗苯二氮平及巴比妥酸鹽77人皆為陰性。

血液檢測苯巴比妥16人，15人在1 (μg/mL)以下，1人為臨界值，該檢體將送質譜儀檢測做進一步確認。黃院長特別說明，當日派兒科醫師入園評估，幼生們基本健康狀況都算穩定無異狀。衛生局表示，新北市目前已有8家醫院提供醫療諮詢服務專線，提供醫療諮詢及就醫。