義守大學日前舉辦「大體老師入殮、火化暨感恩追思禮」，醫學院醫學系、學士後醫學系等與大體老師家屬齊聚一堂，師生們感謝家屬的奉獻。其中一名大體老師陳朝樑的兒子目前就讀於管理學院博士班一年級。陳朝樑在生前說，死亡是一個生命轉入另一個生命，透過捐贈大體，以不同的方式延續生命的精彩。

義守大學校長陳振遠說，非常感謝大體老師陳朝樑、陶永年、王成良、張可欣和曾老師的無私奉獻，和家屬成就老師們宏大的悲憫，他們走過精彩的生命歷程，在人生的最後一刻用大體為醫學教育奉獻。

義守大學為了感謝所有大體老師的奉獻，捐贈者的直系親屬就讀義大將提供學雜費全額補助，在這次5名大體老師中的陳朝樑的兒子目前就讀於管理學院博士班一年級。

除陳朝樑之外，大體老師陶永年在70歲時就已簽署「器官捐贈」、「大體捐贈」，他要用自己的身體成為醫學院學生的知識寶庫；大體老師王成良生前行善助人，所以他在義大醫院治療期間堅持保持身體的完整性，希望離開人世後將大體捐贈，可讓醫學院學生解剖，協助他們增長醫學知識。