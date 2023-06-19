昨（18）日一份2024最新總統大選民調顯示，民眾黨參選人柯文哲支持度上竄至33％，一舉從上個月的老三逆勢奪冠。面對民調被反超，民進黨參選人賴清德坦言現在比較逆風，讓綠粉全都坐不住了，緊急發布一份「心急如焚簡單懶人包」，號召支持者一起幫賴的YouTube頻道洗觀看次數。

《TVBS》昨日公布最新民調結果，柯文哲支持度與5月相比一次暴增10個百分點，達到33％暫居首位；賴清德雖然有所進步，但支持度僅從27％提升至30％，排在第2；國民黨參選人侯友宜則因為新北幼兒園餵藥案正延燒，支持度下滑至23％，目前暫時排在第3位。

而柯文哲除了支持度反超外，其YouTube頻道所發布的影片，也吸引大批支持者觀看，有網友整理後發現，三位參選人至政大演講的影片觀看次數，分別為柯的87萬、侯的14萬及賴的2.6萬，酸「綠粉自己都對賴的演講沒興趣了，整天只知道打政敵，花好幾個小時找能打柯文哲什麼，但連點一下賴演講影片都不願意」。

鄉民「jason486」今日在PTT政黑板表示，最新民調反超及柯文哲到高中演講的影片上發燒後，讓綠粉人心惶惶，竟提出多準備一台機器，以「整天無限隨機循環兩倍速」的方式播放賴清德影片，更喊話稱「輸人不輸陣」，讓他忍不住說「可黏吶，倒不如叫賴先把影片拍好，讓人有興趣自發性的看下去吧」。

其他網友也紛紛說「可笑的是看賴的影片還要快轉」、「人家是因為內容有趣才觀看高，不是無腦洗觀看數就有一樣效果ㄟ」、「就鐵桿支持者自發的支持行動」、「看自家候選人兩倍速傳道到底是在捧還是在臭」、「這真的不是反串嗎？笑死」