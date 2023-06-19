要破門時嫌犯從屋內開槍 警方提供

「就差10公分可能自己就要再見了！」屏東萬丹今早發生警匪對峙，吳姓男子朝門外員警連開3槍，其中一發子彈貫穿2扇門，往門外員警頭上飛過，當時站在第一線的員警回想起來心有餘悸地說，真的有聞到煙硝味。

警方指出，當時正執行「清源專案2.0」工作，經過清查發現萬丹鄉新鐘村一處民宅疑似涉嫌槍砲案件，調查蒐證後向屏東地院聲請搜索票獲准，專案人員選在19日清晨7時許前往吳嫌住處進行查緝。

當時先發現吳男妻子外出要買早餐，於是要求她打開大門，女方藉故拖延，吳男從監視器發現門外有異狀，隨即持槍朝門的方向連開三槍，因為顧及到裡頭還有吳男3名幼子，因此選擇撤退，雙方開始對峙。

第一線員警回想當時情況仍心有餘悸，強調對方就是想置人於死，每一發都朝頭部開，其中1發子彈貫穿防爆門及鋁門，直接穿透到外面，幾乎不管自己妻子就在門外，幹員苦笑地說，「要是自己多長高10公分可能就中彈了！」

隨後保安隊霹靂小組獲報後前往現場支援，同時透過吳男父親以電話勸說，要他想想孩子，「槍解一解、子彈退一退」，經過3次勸說他才棄械投降。

經警方執行搜索後，查獲屋內共有長槍3把、短槍11把及改造相關工具，另子彈300多發，火力相當驚人，還查獲毒品海洛因多包，由於日前在萬丹堤防曾發現反光鏡有試槍彈孔，警方正釐清是否有關連，並持續追查槍支及毒品來源，全案由屏東地檢署檢察官指揮偵辦中。

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