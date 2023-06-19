竟天（6917）董事長王藹君19日在股東常會中表示，將以加速臨床爭取授權、拓展銷售渠道雙引擎策略，助攻營運成長。目前已規劃辦理現金增資，預計募資3.2億元。

竟天擬發行1萬張股票，每股32元，預計募集3.2億元資金，除充實營運資金外，將用於推進APC101用於緩解帶狀皰疹後神經痛的二／三期臨床試驗，以及啟動APC101用於頭頸部的二期臨床試驗。

王藹君表示，目前各項業務推展順利，利基學名藥「皮麻樂乳膏」的台灣區總經銷授權給培力藥品，成功跨足醫美市場，雙方將共同搶攻國內龐大的局部麻醉微整形商機。同時也向台灣食藥署（TFDA）遞交高門檻利基學名藥LTC cream的藥證審查申請，適應症為用於表淺部皮膚局部外用麻醉，持續多元化產品組合。

新藥開發部分，APC201近期獲准執行治療膝蓋骨關節炎引起之局部疼痛的澳洲一／二期臨床試驗，將招收70位病患，評估安全性與療效。

此外，緩解帶狀皰疹後神經痛APC101在完成一／二期臨床的試驗數據，不僅有效降低疼痛指標，尤其對頭頸部病患更達到良好的緩解效果，經臨床醫師回饋，目前沒有適用於頭頸部三叉神經部位的疼痛控制產品，竟天計畫先以APC101應用於頭頸部，近期將提出二期臨床試驗申請，預計以罕見疾病資格爭取快速審查，來加速產品上市時程。

竟天19日股東會完成7席董事（含獨立董事）全面改選。新任董事名單為：王藹君、臺灣永光代表人李明文、創新工業技術移轉公司、李宜光，獨立董事則包括劉仲明、阮瓊華、張大慈。