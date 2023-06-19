新北市幼兒園餵藥案風波延燒，行政院安排政委林萬億結合衛福部、教育部、法務部組成跨部會小組，今日召開首次會議。林萬億指出，有關各界對巴比妥、苯二氮平類等物質的檢驗方式，及其結果所產生的疑義，將召集專家學者釐清後說明；針對涉及巴比妥的9種複方藥是否納管，以強化管制藥品防管理，將於一周內研提具體規畫。

「行政院因應新北市幼兒園疑似不當餵藥案專案小組」上午召開首次會議，討論檢驗標準、學童就學安置，及幼兒園教保服務人員工作士氣受影響等議題。

林萬億指出，專案小組的目的在於確保幼兒身心健康、安定家長心情、穩定教保人員士氣、健全幼兒園發展，及消除社會大眾疑慮。會中將近日來家長、教保服務人員、社會大眾關切的議題盤整分類，依部會權責一一檢視檢討，以利向社會大眾說明，並研議改善措施。

林萬億指出，有關各界對巴比妥、苯二氮平類等物質則各種檢驗方式，例如驗尿、驗血、層析質譜分析，及其結果所產生的疑義，會中責成衛福部儘速邀集學者專家釐清後對外說明。

至於未來是否針對涉及巴比妥的的9種複方藥（不論劑量）一併納管，以強化管制藥品的管理，避免不當使用，他也請衛福部會商法務部盤點並於一周內研提具體規劃措施，於下次專案小組會議討論。

有關幼兒園託藥部分，教育部指出，幼兒教育及照顧法第12條已明定教保服務內容，包括提供衛生保健安全的服務及教育。因此，教育部於「幼兒教保及照顧服務實施準則」第11條已明定幼兒園應訂立託藥措施，及就託藥進行相關規範。

另外，教育部先前已編製食藥安全參考教材供幼兒園參考，後續將製作託藥及用藥安全的簡明資訊，便利教保人員使用。此外，教育部今年將再增加補助地方政府辦理教保服務機構、教保人員、家長託藥及用藥安全相關研習，讓親師共同維護幼兒健康。

至於教保服務人員擔心受到此案影響，林萬億表示，非常感謝教保服務人員長年對於提供家長託藥服務的辛勞與努力；本案後續將透過跨部會合作儘快釐清相關疑義，透過親師合作共同維護幼兒健康，讓家長安心。

最後，關於社會大眾擔心管制藥物為何殘留在學童身上，其來源、流向，及是否有管理疏失部分，林萬億指出，目前檢調單位已介入調查中，基於偵查不公開原則，須俟後續偵查結果再另由檢調單位適時對外說明。