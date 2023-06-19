藝人黃子佼在今（19）日稍早公開3段影片，坦承自己就是女網友口中曾對少女強吻、拍裸照的男明星，因此在這波「#metoo」風暴中坐立難安，但他也知道該來的躲不掉，因此乾脆公開坦承，卻傳出他疑似想不開而自殘，目前已被送往醫院，豈料，黃子佼的爆料風波並未結束，今(19)日下午兩點，有名女網友自揭10年前疑被黃子佼誘騙拍色情照，且事後還付她兩千元疑似用來封口，令她身心受創。

該網友透露10年前自己還是大學生，拍攝主題為人魚的藝術照，隨後黃子佼問她要不要增拍一組「春夢」，他要該網友扮演春夢的女主角，並搬出假人抬，要全裸的她進行類似性行為的互動，「越鹹濕越好，因為更真。」豈料，男星竟親自取代假人，要該名網友跟他假做愛，「我當下覺得也太展開⋯不願意、但也不知道怎麼拒絕，頭已經洗一半⋯」事後，男星給了該網友2000元，網友當下相當委屈也覺得付錢很莫名其妙，「因為一開始沒說拍攝有付費。」而她也不知道到底需不需要保密，是否算做拍攝費。

之後，有其他的女生繼續給黃子佼拍照，她提醒對方此事還關心後續狀況，豈料對方並不正面回應，她也不敢繼續追問。該名網友表示自己不想蹭熱度，但對她來說真的造成非常大的陰影，呼籲大家：「也麻煩大家被拍時，注意安全，不想要的話要果斷拒絕，千萬不要覺得不好意思，不舒服就拒絕！不知道有沒有女生因為拍照被他怎麼了，但希望，大家都安安全全，不要成為第二個我。」最後喊話男星「最後非常希望對我造成傷害的人，可以把我們假做愛的照片刪除。謝謝。」

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