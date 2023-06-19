董事長蔡明介在這場跨越五十年的對話中勉勵女大學生：職涯的選擇是長遠的事，要考量熱情與興趣，同時也要考量產業的發展潛力。女性過往被期望在社會與家庭安定上發揮影響力，但事實上女性在職場上的表現相較於男生毫不遜色，值得去探索職涯中的各種發揮機會。女性細心有毅力、善於溝通的特質，是科技業中非常需要的。他勉勵女大學生適性擁抱STEM領域，突破刻板印象，成為科技領域中展現影響力的關鍵少數。

聯發科資深副總經理暨人資長林秀瑜表示，多元觀點是激發創新的重要基石，公司長期落實多元、平等與共融(DEI)的理念，廣納不同背景、特質、性別的人才，打造兼容並進的職場環境。本次Girls! TECH Action活動，有近四成報名者來自文法商學院，而其中更有不少已經開始自學程式或選修相關課程，展現女大學生勇於跨出科系框架，積極開創機會，探索科技職涯的企圖心。

參與活動的物理系王同學表示，女生雖然在理科系所表現不差，但有時還是會覺得表現不如男生傑出，但是接觸專題研究之後，發現女生細心與耐心的特質很適合發揮，因此找到成就感，聽完聯發科技學姐跨域進入IC設計領域的學習歷程，她也考慮雙主修電機領域，建構雙專長。外文系楊同學表示，自己從小就喜歡程式，大學選擇科系的時候因為對語文較有自信而選擇了文學院，進入大學之後決定雙主修資工系，以外文專長配合資訊專業，目前已經申請到德國大學資工系交換，未來將朝科技領域發展。

女性科技人才被視為半導體人才缺口的解方之一，研究指出女性學習STEM的興趣在14歲以後急速下降，而女性對未來職業志向的發展早在青春期早期就接近定型。因此聯發科技教育基金會設計雙軌方案，規劃今年上半年針對大學女學生，以拉力為目標，從職涯定錨角度建立對半導體產業的嚮往與動機；下半年則將針對國高中女學生，以推力為目標，引導建立對STEM領域的興趣與信心，並有女性典範可以依循，不在家人或社會價值觀的壓力下自我設限，以改善女性科技人才的管漏現象。