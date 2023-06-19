日經指數在上周創下33年來新高，且連續10周收紅。
美國周一（6月19日）適逢「六月節」（Juneteenth）國定假日，美股休市。
Tokai Tokyo Research Institute首席股市分析師Seiichi Suzuki表示，每當日經指數轉弱時，外資總會進場撐盤，但今天不同。今天沒有足夠的買盤，外資似乎已在周一美股休市前離開市場。當外資歸隊時，日經指數可能會在下一個交易日（周二）後半場轉向。
晶片股走弱，愛德萬測試（Advantest）和東京威力科創（Tokyo Electron）分別跌2.45%和3.32%。Screen Holdings跌3.34%。
其他重量級個股方面，Uniqlo母公司迅銷（Fast Retailing）跌1.42%。
豐田汽車下跌1.4%。回吐本月飆升近20%的部分漲幅。
日本央行維持超寬鬆貨幣政策不變，周一日圓兌美元觸及近七個月低點。
Tachibana Securities研究部總經理Shigetoshi Kamada表示，如果日圓繼續走弱，日本央行可能不得不在近期內調整政策，這樣的臆測帶動銀行股逆勢上漲1.12%。
銀行股指數終場漲近1%，在東證33大類股中表現最佳。保險股上漲0.74%。
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