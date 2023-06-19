時序入夏，民眾多會選擇在此季節打掃家中環境，除蟎防霉，避免蚊蟲孳生。不過使用具有清潔力的漂白水與清潔劑「混用」要注意了，慈濟醫院過去一週幾乎天天接獲「氯」中毒的狀況，急診部主任陳坤詮指出，嚴重氯中毒可能造成化學性肺炎、肺水腫、呼息衰竭等症狀，民眾居家清潔時應特別注意，以免發生憾事。

花蓮50多歲婦人，因新冠肺炎剛痊癒，想將家中環境徹底清潔，在洗浴室時混用清潔液和漂白水，密閉空間，吸入毒氯氣，開始出現喉嚨痛症狀，家人發現婦人一直咳嗽和氣喘，趕緊將她送醫，另14歲男童幫爸爸打掃家中環境，同樣不慎氯中毒，所幸二人經過治療和觀察後已返家。

由於過去一週幾乎每天都有氯中毒的患者被送道花蓮慈院急診，甚至出現一天內多例的現象，慈濟醫院急診室提出緊急呼籲。

陳坤詮指出，消毒水或漂白水中含有的「氯」元素，具有強氧化力，能讓微生物表面的蛋白質變質，可以消滅大腸桿菌、腸病毒、葡萄球菌、綠膿桿菌等環境中常見的細菌。但消毒水或漂白水中的氯系化學物質，會與清潔劑中的「鹽酸」或「阿摩尼亞」成分發生化學反應，產生「氯氣」或「氯胺」等有毒氣體。

他說，人體若接觸到毒氯氣，濃度低時會刺激眼睛黏膜和呼吸道黏膜，產生紅腫熱痛等不適的症狀，濃度高可能引發氣喘、肺炎、肺水腫或呼息衰竭，嚴重時甚至致命。

陳坤詮主任指出，由於氯氣中毒並沒有對應的解毒劑或抗毒素，急診室收治氯中毒的患者後，會進行沖洗等除汙工作，並以換氣等支持性療法為後續主要治療方式。若民眾有消毒居家環境的需求，一般清潔劑或酒精即可達到目的，切勿再與漂白水混用，以免造成氯中毒，危害到生命安全。