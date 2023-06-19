幼兒用藥風波延燒，台南市長黃偉哲19日宣布，即日起，市府將以公費支應台南市公私立幼兒園學童的巴比妥類與苯二氮平類（BZD）檢驗費用，以維護幼兒的安全，也讓家長安心。

黃偉哲說，凡家中有2至5歲且就讀本市公私立幼兒園的幼兒，只要家長對幼兒服藥有疑慮，都可以帶幼兒到37區衛生所，免費索取驗尿瓶並填寫同意書，經衞生所收集後，送到衞生局檢驗中心，檢驗體內是否含有巴比妥和苯二氮平類有害物質。

衞生局長蘇世斌表示，該局檢驗中心不僅是衛福部指定的濫用藥物尿液檢驗衛生機關，檢驗品質深獲肯定，也提供食品、藥品及傳染病等相關檢驗，其中還包含巴比妥和苯二氮平類，檢驗時間約需2天，待報告出來後，該局還將協助有異常的孩童轉介到醫學中心進一步確認。

黃偉哲強調，維護幼兒安全、讓家長安心，是市府既定的政策目標，落實這項工作需要各幼兒園與家長一起協力，市府各單位也將持續強化對各公私立嬰幼兒教保服務機構的督導與稽核，並落實不隱匿、不包庇、不拖延，有案即查、屬實即重罰等原則，以守護幼兒安全。