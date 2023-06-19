美軍自6月起動作頻頻，歐洲部分美軍協同北約舉行北約史上最大規模空軍演習；台海周邊，美國海軍也與日本、法國、加拿大等國展開聯合演習。對此，前空軍中將張延廷表示，美中已經開始較勁了。

張延廷今（19）日在中天節目《CtiTalk》指出，美國這次偕同日本、加拿大，法國實施海上軍演，光是動員人數就高達12000人。張提到，美國出動了兩艘航空母艦，分別是尼米茲號跟雷根號，再配上日本「準航母」出雲號，以及法國跟加拿大的飛彈巡洋艦，陣勢相當驚人。

對於美國此次軍演，張延廷稱，演練地點遍及第一島鏈跟第二島鏈之中，後續相關活動會一直到8月，且現在雷根號已經進入南海，美國的航空母艦遇到中國大陸的海警船，「兩國船艦狹路相逢是要避讓呢？還是撞過去呢？現在已經開始較勁了。」

除此之外，張延廷還特別提到，日本這次派出了出雲號準航母（直升機母艦），該艦寬達38公尺、長270公尺，噸位數27000公噸，最多可以搭載28架直升機，且美國更是有實測過將F-35戰機降落在出雲號上，另該艦還裝設有神盾系統。張指出，這艘服役8年的準航母，搭載的技術可說是非常先進。

日本近年來在軍事投資上逐漸加大。示意圖，日本準航母（直升機護衛艦）出雲號。（圖取自日本海上自衛隊官網）

張延廷認為，日本造船技術底蘊相當深厚，日方在二戰時，光是偷襲珍珠港就派出6艘航空母艦；且到二次大戰打完，日本前後總計做出了20多艘航空母艦，軍事能量不容小覷。