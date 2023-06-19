對於今晚將再赴台大演講，侯友宜表示會直接回應學生的問題。（呂健豪攝）

國民黨總統參選人、新北市長侯友宜今（19）日晚間將再次前進校園，到台大進行演講，由於上一場在政大的表現被外界認為不盡理想，因此傳出這次赴台大前，特別進行一對一練習，對此侯回應，直接回應同學的問題。

侯友宜表示，面對所有演講以及很多學生的議題，自己都會虛心接受，也會直接來回應同學的題目。至於有學生質疑，是否向主辦單位拿參與的學生名單？侯友宜表示，主辦單位已經很清楚的回應，對於學生的隱私權非常重視，除了重視學生參與更要保護他們個人隱私的權利。