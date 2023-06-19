中信兄弟內野手江坤宇跟隨總教練彭政閔、隊長王威晨腳步成為明星賽人氣王，他先感謝球迷投票支持，覺得備感榮幸，另外他也有入選全壘打大賽，他笑說，希望打金球時球場是大順風、球也可以「彈一點」，讓他能多打幾顆做公益。

江坤宇在網路、通訊、雜誌投票，總計獲得25萬481票穩坐第一高票外，專業投票部分也獲 得53位教練和球員、26位媒體支持，拿下加權100分的完美分數，榮登今年的人氣王寶座。

「先謝謝球迷投票給我，很榮幸能跟恰哥、威晨學長一樣，他們都是我很值得學習的對象，是我很好的榜樣。」這次江坤宇被陳金鋒選到亞冠賽中華隊，記者會前「鋒哥」貼心先關心他有沒有要打全壘打大賽，若有的話看是否需要休息或是替補出賽。

這次全壘打大賽江坤宇要與林智勝、林安可、吉力吉撈・鞏冠、劉基鴻、陳子豪、福來喜、蘇智傑等重炮手競爭，被問到看好誰脫穎而出，他笑說：「應該除了我實力都很接近。不用特別請教誰，就盡力去打。」

江坤宇在這次明星賽被選進亞冠賽中華隊，有機會繼去年明星賽後再次與高中同窗林靖凱「連線」，也因為亞冠賽有年齡限制，入選名單中的球員年紀都相仿，將坤與說：「看到名單覺得都滿熟悉的，有很多高中時候都有遇過，很期待高中畢業後睽違已久當隊友。」

執掌亞冠賽中華隊兵符的陳金鋒也提到這次26人名單中3位外卡球員，「最主要是投手教練給建議，本身陣容先發投手比較少，所以在外卡補進先發型的投手。」至於林靖凱、江坤宇守位安排也還沒完全定案，「有可能他們1人1場，當然也有機會連線，但可能只會連到一半而已。」