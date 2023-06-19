「#MeToo」事件連環爆，從政治圈燒到演藝圈，先是藝人許傑輝、宥勝爆出性騷擾，今（19日）又有女網友指控，17歲時曾被知名主持人強吻、誘拍裸照，不久後黃子佼出面認了此事並致歉，形象大翻車讓網友們非常震驚，「端午節到了，整串整串的爆出來」、「還有好男人嗎？」

黃子佼中午在臉書PO出3段影片，對社會大眾道歉，抱歉辜負了很多人的信任跟期待，太丟人了，等於是承認強吻少女、拍裸照的人就是自己。不僅如此，黃子佼還大爆料13名藝人醜聞，還嗆「管你們去死」，憑什麼這些人一點都沒事，「所以他們都沒有錯嗎？他們都很棒嗎？只是因為他們不是metoo嗎？」

演藝圈核彈級消息在PTT上炸開後，令許多網友震驚，「未成年裸照是重罪」、「真的是一堆垃圾」、「演藝圈真的是大亂鬥」、「也太快了有下一位了」、「這陣子metoo下來，原來變態色狼滿天下」、「他以前也追楊丞琳不成 腦羞過」、「未成年超嚴重，而且又鬧自殺真的很沒擔當」。

還有人嘲諷，「端午節到了，整串整串的爆出來」、「端午節到了，就是要應景一下，像粽子一樣牽整串的」、「抓交替」、「明天是誰？有選擇題和賠率下注嗎？」

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