國道3號北上140.7公里處苗栗通霄鎮路段，19日上午10時許，發生一起聯結車連環追撞路肩緩衝車車禍事故，造成2名工人當場死亡，詳細車禍原因仍待釐清。

國3聯結車撞緩衝車！2工人下車除草遭追撞，雙雙不治。(民眾提供／李京昇苗栗傳真)

苗栗縣消防局接獲通報，派遣通霄、苑裡人車前往救援，現場為1輛聯結車撞擊路肩緩衝車，緩衝車再撞擊前方工程車，造成2名工人捲入緩衝車底，其中1人當場明顯死亡，另1名患者在消防人員協助脫困後，已無生命徵象。

苗栗縣消防局接獲通報，派遣通霄、苑裡人車前往救援，現場為1輛聯結車撞擊路肩緩衝車，緩衝車再撞擊前方工程車，造成2名工人捲入緩衝車底，其中1人當場明顯死亡，另1名患者在消防人員協助脫困後，已無生命徵象。

據悉，2名死者是雇主關係，事發當時30多歲的高姓老闆，與60多歲的石姓工頭，正要執行除草作業，高男將緩撞車停靠路肩，與石男站在工程車後方準備調度現場工作，就被後方聯結車猛力撞上，兩人當場重傷身亡。

黃姓包商指出，高姓男子是他的女婿，而石姓工頭是其長期配合的下游包商，女婿今天剛開新車到國道上工作，女兒還陪伴女婿上工，沒想女婿因此遇到死劫。

高妻當時人在緩撞車上，所以沒有大礙，但其夫高男當場被撞斃，高妻當時飽受驚，跪倒在地上嚇傷心欲絕，而家中還有兩名幼兒，未料發生如此憾事。