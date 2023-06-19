雲林縣政府自2019年暑假推動學童「幸福飽胃站」政策，全面補助經濟弱勢戶學童寒暑假午餐，之前兌餐方式為發放紙本餐券，但有汙損與遺失風險，19日宣布自今年暑假起，實施「幸福飽胃站餐券數位化」，結合智慧校園APP及智慧卡學生證（悠遊卡），學童持卡即可至4大超商領餐，更加環保便捷。

「幸福飽胃站」主要是照顧經濟弱勢戶學童寒暑假生活，讓低收入戶、中低收入戶、家庭突發因素，以及經導師證明等4種身分學童，至4大超商或學校簽約的餐飲店兌換午餐，實現全面守護弱勢學童目標。

雲林縣長張麗善表示，學校午餐為學生學習過程中重要的營養來源，寒暑假也不能例外，縣府每年約編列2000萬元經費執行「幸福飽胃站」政策，讓縣內約5000名國中小學童持紙本餐券至4大超商（統一超商、OKmart超商、全家便利商店、萊爾富便利商店）兌餐。

雲林縣近年來積極推動智慧科技教育，111學年度全面實施智慧校園計畫，每名學生皆持有多功能智慧卡學生證（悠遊卡），縣府因此與悠遊卡公司合作建置數位化平台，結合悠遊卡讓學童數位化兌餐。

張麗善說，數位化兌餐不僅環保便利，後續還可利用APP查詢兌餐紀錄、推播提醒領餐，以及進行大數據管理，可省去印製、發放及核銷紙本餐券流程及人力，有效掌握學生領餐狀況，作為日後政策擬定依據。

張麗善指出，考量縣內較為偏遠地區，學校3公里內若無超商，則可由學校自行與鄰近餐飲店簽約或自訂餐盒，讓學童就近取餐。藉由發放數位化餐券與學校自辦雙軌並行，讓經濟弱勢戶學童不用擔心寒暑假挨餓，同時減少家長經濟負擔。