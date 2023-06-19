新北汐止幼兒園案，該幼兒園有131名幼生，其中81位家長同意採檢，47位不採檢、3位考慮中，最後有80位採檢，今採檢結果出爐，在尿液篩檢部分77人全為陰性。血液檢測16人，15人小於1.0 毫升微克未檢出，1人臨界值．驗出微量苯巴比妥。

新北市衛生局長陳潤秋表示，經獲得驗出微量巴比妥幼童家長同意，將送北榮質譜儀檢驗做進一步確認，會請北榮盡速檢驗，但家長擔憂近日紛擾不希望引起不必要恐慌及影響親師關係，主動要求待質譜儀檢測結果出爐後，再行對外公布相關數值。

土城醫院黃璟隆院長說明，6月17日派兒科專科醫師、醫檢師、社工師等5人團隊入園協助採檢。事前經教育局調查家長意願，最後有80名幼生接受採檢；其中有64人單獨驗尿，3人單獨驗血，13人同時驗血及驗尿。尿液檢驗苯二氮平及巴比妥酸鹽77人皆為陰性。血液檢測苯巴比妥16人，15人在1（μg／mL）以下，1人為臨界值，該檢體將送質譜儀檢測做進一步確認。

黃璟隆說明，當日派兒科醫師入園評估，幼生們基本健康狀況都算穩定無異狀，除非家長觀察到幼兒的情緒、睡眠有異常表現時，再建議前往醫院由醫師診察，請家長們安心。

衛生局表示，針對近來對家中幼生有健康疑慮或採檢需求的家長們，新北市目前已有8家醫院提供醫療諮詢服務專線，提供醫療諮詢及就醫。