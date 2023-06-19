1.1萬顆愛心粽將由里長發送給弱勢戶。（陳夢茹攝）

端午連假將至，桃園市八德區三元宮每年都會與企業攜手合作，捐贈愛心粽給弱勢民眾，今年邁入第5年，這次針對八德區51里、教養院等共準備1萬1千顆「愛心粽」，也盼能起到拋磚引玉的作用，呼籲各界齊心關懷弱勢。

有「八德大廟」之稱的三元宮，是為八德區最古老的宮廟，也是當地民眾重要的信仰中心。三元宮主任委員呂林小鳳表示，愛心粽捐贈活動今年邁入第5年，這次與乾亨不銹鋼股份有限公司合作並擴大捐贈範圍，除了八德區51里的弱勢戶以外，八德殘障教養院、景仁殘障教養院等弱勢朋友也有收到，傳遞「社會有情、人間有愛」的正能量。

呂林小鳳說，三元宮秉持關懷鄉里精神，長期協助弱勢，雖然愛心粽雖算不上貴重禮物，但每顆粽子都有著滿滿的愛心與人情味。除感謝各界湧入的愛心以外，也要謝謝熱心里長及社區關懷協會的協助，協助轉交愛心粽到弱勢家庭手中，希望弱勢朋友能感受到各界的關愛，另也期盼三官大帝繼續庇佑鄉里，讓百工百業平安豐收。

里長直呼，愛心粽的捐贈活動持續多年，讓許多經濟弱勢、需要關懷的里民在端午佳節能夠吃到熱呼呼又好吃的粽子，大家都非常感謝。另有里長表示，愛心粽活動廣受民眾歡迎，且粽子相當美味，里民們都非常喜愛。

八德區長蔡豊展則表示，弱勢家庭最需要社會各界關注，感謝三元宮默默協助推動照顧弱勢的福利政策，愛心粽也成了八德區這幾年來極具特色的愛心活動，更多弱勢家庭能感受到社會的溫暖。