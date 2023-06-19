台綜院創辦人劉泰英(左二)表示，國內公共投資嚴重不足，讓台灣經濟陷入惡性循環。（圖／黃惠聆攝）

面對國際景氣持續降溫，整體經濟環境未較去年底改善，台灣綜合研究院19日表示，保守看2023年台灣經濟景氣並下修2023全年經濟成長率為 1.45％。

台綜院表示，由於今（2023）年上半年以來全球經濟依舊負面消息頻傳，地緣政治分裂威脅擴大，貿易緊張局勢加劇，國際直接投資活動趨向保守分散，讓全球經濟在崎嶇的道路上緩慢復甦。今年因應通膨問題多數國家央行緊縮貨幣的政策效果開始顯現，但距通膨恢復目標水準仍需要相當時間，面臨持續的衰退威脅。

至於今年台灣經濟表現，台灣延續去年下半年開始國際經濟景氣下滑的影響，外需出口持續疲弱，經濟成長依靠體系內生的成長動能來推動，由於民間投資活動放緩，消費成為今年主要拉抬支撐經濟成長的支柱。

民間消費部分，台綜院說，雖然上半年有政府全民共享6,000元現金發放，股市方面也有新科技題材的前景讓指數重回高點等利多，但通膨的快速蔓延，讓民眾生活成本增加，實質薪資呈現倒退，除卻低基期因素外，民間消費很難在短期內有所抬升，台綜院預估2023年實質民間消費成長率預估值為5.89％。

另對民間投資方面，台綜院說，主要仍是受國際整體經濟環境影響，在歷經了政府作多「投資台灣」的高速成長期後，暫無額外動能推升，預估2023年實質民間投資成長負2.76％。

國際貿易方面，因國際景氣疲弱，外需市場表現不如預期，影響出口表現，進口部分則是國內投資需求放緩影響，台綜院預估2023年實質商品及勞務輸出成長率為負1.31％；實質商品及勞務輸入成長率為0.05％。