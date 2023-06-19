瓦城2022年合併營收45.39億元，年增7.32％、創歷史第三高。不過，因展開精實策略調整門市體質，以及擴大投資數位轉型創新、雲端廚房及全球研發中心，相關支出增加拖累稅後淨利1.1億元、年減達31.26％，每股盈餘3.62元，雙創上櫃以來新低。

不過，受惠疫後需求復甦，配合體質優化效益顯現，瓦城2023年首季歸屬母公司稅後淨利1.49億元，季增達6.28倍、年增達1.26倍，改寫歷史次高，每股盈餘4.84元。前5月自結合併營收23.87億元、年增達36.53％，續創同期新高。

展望後市，瓦城看好下半年餐飲市場持續蓬勃發展，定調今年為營運「衝刺年」，因應市場趨勢積極布局搶占復甦商機，並啟動30500計畫深耕台灣、布局全球，同時採取一系列育才、留才措施，為集團衝刺年備足動能。

瓦城表示，集團在台將持續以多品牌經營策略，針對各地商圈規畫新展18家新店，包括瓦城、時時香深化全台門市密度、大心及YABI積極進駐各縣市指標商圈賣場，推升集團總店數至158家。

瓦城表示，疫情期間提前布建、由4個戰略單位組成的「集團加速器5.0」，將成為30500計畫的堅實基礎。而全球布局首站將進軍美國市場，預期明年第二季在洛杉磯開出首店，目標在2030年達到全球30個品牌、500家店規模，邁向全球最大東方餐飲集團。