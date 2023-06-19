龍燈公園多功能滯洪公園將完工，為關心工程施工品質及進度，彰化縣長王惠美與員林市長游振雄、議員民代等，19日上午前往龍燈公園關心工程進度。（彰化縣政府提供／吳建輝妝化傳真）

過去每當狂風豪雨來襲，彰化縣員林市都會相當緊張，深怕又淹水，過去4年公所規畫6條雨水下水道，從2019年開始陸續施作，淹水情況有比以往舒緩，如今龍燈公園「彰化縣員林市Ｃ幹線多功能調節（滯洪池）工程」執行進度約97.02％將完工，可望大幅改善大員林地區淹水情形。

龍燈公園多功能滯洪公園將完工，為關心工程施工品質及進度，彰化縣長王惠美與員林市長游振雄、議員民代等，19日上午前往龍燈公園關心工程進度，「彰化縣員林市Ｃ幹線多功能調節（滯洪池）工程」總經費約2.2億元，由中央全額補助，2020年12月30日開工，目前執行進度約97.02％，預計近期完工。

龍燈公園蛻變成多功能公園，滯洪池有A、B兩池，可儲留水量約4.7萬立方公尺，大約25個標準游泳池水量。（彰化縣政府提供／吳建輝妝化傳真）

燈公園滯洪池的功能很多，設計上、下層次立體步道，串聯池底球場、休憩廊道、綜合型遊戲場域及活動草坪，更利用池體坡面特性建置溜滑梯、攀爬繩、攀岩塊、地景爬球等綜合型遊戲場域。（彰化縣政府提供／吳建輝妝化傳真）

王惠美表示，要感謝中央支持，讓龍燈公園蛻變成多功能公園，龍燈公園滯洪池有A、B兩池，可儲留水量約4.7萬立方公尺，大約25個標準游泳池水量，加上近年共挹注約5700萬元經費改善附近雨水下水道，點線面串連將可提升區域防洪能力達到71mm／hr，相信能減緩大員林地區淹水情形。

王惠美說，龍燈公園滯洪池的功能很多，設計上、下層次立體步道，串聯池底球場、休憩廊道、綜合型遊戲場域及活動草坪，更利用池體坡面特性建置溜滑梯、攀爬繩、攀岩塊、地景爬球等綜合型遊戲場域，適合各年齡層入園活動，提供民眾豐富的休閒遊憩空間，在排水同時降低生態衝擊，也維持環境永續發展。

員林市長游振雄表示，龍燈公園滯洪池將完工，其實上次的大雨就有發揮一定的功能，過去4年內他規畫6條雨水下水道，從2019年開始陸續施作，完成B幹線－中山路2段 、D幹線－復興路、H1幹線－員南路、H2幹線－湶洲巷等，目前僅剩員基醫院附近莒光路那一段還没完工，期待未來能解決員林淹水問題。