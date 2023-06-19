女網友指控藝人黃子佼曾在她未成年時拍她裸照，台中地檢署回應並未接獲報案，若接獲報案及有相關事證，將依法偵辦。（翻攝臉書）

1名女網友今天在臉書指控，10多年前她17歲時，有名演藝圈大前輩強吻她，還以開藝術展為由，在台中1家酒店房間內拍她裸照；隨後，藝人黃子佼在臉書道歉，並傳出已住進醫院，引發社會震驚。台中地檢署回應媒體表示，並未接獲相關報案，若有相關事證將依法偵辦。

「ME TOO事件」越演越烈，1名女網友在臉書控訴，10多年前，她才17歲，認識1名演藝圈的大前輩，在車內強吻她。該藝人在台中老虎城主持活動，她去探班到1家酒店房間找他，他藉口辦藝術展要拍她裸照，再三強調是藝術，她照做了，當下後悔及害怕的情緒控制不住，流淚不止，他還拍了照說：「你流淚的時候也很美」。

隨後，黃子佼及在臉書發影片道歉，指出「我必須當然還是道歉，也很抱歉辜負了很多人的信任跟期待」，並指稱在「ME TOO」風波中「過不去」，隨後失聯，並傳出已住進醫院。

因女網友及黃子佼的相繼發文引起社會震撼，因女網友發文點出事發在台中，也引起社會關注檢警是否著手偵辦。

台中地檢署表示，將會進行了解有無相關犯罪事證，研究相關法令，目前並未接獲藝人疑涉有違反兒少性剝削條例等相關案件，如果接獲報案及有相關犯罪事證，將會依法偵辦。