由梁赫群、何妤玟、白雲主持的中視全新戀愛實境節目《戀愛上線中》，幫未婚男女牽紅線尋找真愛，透過旅行、團康遊戲等進一步認識彼此，最後還會進行配對，頗有復刻中視經典節目《來電五十》的意味，製作單位擬邀約啦啦隊、外國人，甚至星二代等，打造以兩性交往為主軸的實境節目。

日前梁赫群、何妤玟、白雲進棚拍攝宣傳照，3人在演藝圈都有資深經歷卻是首度合體主持，因為交情甚好，完全不擔心默契問題，甚至一出口都是笑點，像是白雲只是笑著對何妤玟說：「跟妳聊天很舒服。」一旁的梁赫群便開玩笑起鬨說：「告他！」且梁赫群認為搭檔何妤玟、白雲都是情場老司機，非常適合這個節目：「他們在婚姻體制都有一些衝撞，以他們是過來人的經歷，可以讓年輕人少走冤枉路。」

白雲一開始接到製作單位邀約時，還以為是自己的「第二春」要來了，但製作人一句話立刻讓他清醒：「不是你要戀愛，是你主持。」以年紀來說，白雲也提到自己都可以當聯誼男女的爸爸，想到年輕時的聯誼都是「抽摩托車鑰匙」，至今仍難忘，不過目前單身的他，很享受一個人的自由，完全沒有再婚的念頭。

主持戀愛節目則讓何妤玟找回逝去的青春跟熱血，對於戀愛她也有許多金句，「在愛情中，越挫越勇的人才是真正的勇敢」，生了兩個寶貝女兒，所以在節目中她覺得心情就像「媽媽選女婿」一樣，可以幫女生觀察分析男生。

結婚近10年的梁赫群，透過節目讓自己重新有了年輕戀愛的感覺，他希望透過節目讓年輕男女有彼此慢慢了解的機會，「這就是我們為什麼21世紀還要做這樣的節目，與網路交友完全不同！」《戀愛上線中》周日晚間10點中視播出。