民進黨總統候選人賴清德昨（18）日出席台北後援會活動時，稱2024大選是人民「選擇民主陣營或倒向共產黨」的一場戰役。對此，前立委郭正亮除驚呼「哇X、誇張到這種程度」，他並分析，賴清德把話說得這麼極端的目的。

郭正亮今（19）日在中天政論節目《大新聞大爆卦》表示，賴清德的「倒向共產黨」說，等於是在說不支持他的人就是「中共同路人」、是在胡說八道，此外，美國不希望他抗中，這次大選其他2位對手都是本省籍，無法去打省籍情結。然而，賴清德把話說得這麼極端，卻能鞏固住基本盤。

郭正亮分析，2000年總統大選時，前總統陳水扁的得票率39%，與親民黨主席宋楚瑜僅相差2%多，但第三名的國民黨候選人連戰得票率，也有23%，只要這次的選舉，第三名的得票率有達到20%，賴清德就會當選。此外，賴清德容易吸引到「怕統一、不信任大陸」的人的選票，再加上民進黨的基本盤有35%，只要把他們鞏固、「鎖住」，再增加5-6個百分點的支持度就會當選了，「他完全是用數學在算」。