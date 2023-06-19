為因應高齡化社會、提升醫療水平以及頭份人口日益增長，國際獅子會300-G1區，今天捐贈苗栗縣頭份市衛生所1輛廂型車，未來將有效提升當地預防保健及縮短醫療距離，縣長夫人陳美琦感謝國際獅子會的貢獻，讓鄉親在提升醫療品質上更有保障。

隨著台灣老年化人口日益增長，如何提升長者健康，強化地方公共衛生及醫療已是刻不容緩的事情，高齡化社會及人口結構改變正衝擊著地方醫療的量能；國際獅子會長期回饋社會，補足政府之不足，有效讓地方資源量能提升。

今日的捐車儀式國際獅子會300-G1區由總監楊壹麟率領團隊捐贈頭份市衛生所一輛中華三菱ZINGERVU廂型車，縣府由縣長夫人陳美琦代表受贈，現場並邀請副議長張淑芬、縣議員蕭詠萱及地方代表共同出席見證剪綵。

縣長夫人陳美琦感謝國際獅子會300-G1區捐贈車輛，縣長夫人表示，公家資源有限，不足的地方由民間團體補上，成就地方醫療一樁美事，希望未來這部車輛在頭份衛生所徐主任的帶領下好好使用，讓頭份地區醫療品質提升，有效照顧頭份市民。

國際獅子會300-G1區由總監楊壹麟表示，獅子會秉持著服務民眾，回饋社會，為地方奉獻不遺餘力，在同是獅子會成員的副議長張淑芬及頭份衛生所徐春仕主任的需求下，捐贈一部廂型車以因應高齡化的社會，未來獅子會也會持續捐贈相關物資，讓地區醫療量能提升。

頭份衛生所主任徐春仕感謝國際獅子會300-G1區的捐贈，未來該車將幫助頭份地區整合成人健檢、疫苗運送、幼兒園聽力巡迴篩檢、醫事C所需及銀髮健身房外展等，讓公共衛生服務更深入社區，尤其在人口增加及外圍交通及地理環境等不便的因素下，拉近民眾對公共衛生保健及醫療距離的差距，提升鄉親的健康醫療品質。