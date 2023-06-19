國內每年逾2萬人死於菸害，平均每25分鐘就有1人因菸害失去寶貴生命。苗栗縣政府衛生局為鼓勵吸菸者戒菸，19日啟動「戒菸！向菸說不」競賽，副縣長鄧桂菊與衛生局長張蕊仙，鼓勵吸菸者及早下定決心成功戒菸，營造無菸環境新生活，愛護自己和家人的健康，還能參加抽獎拿好康。

「戒菸！向菸說不」競賽啟動儀式19日在縣府大廳舉行，由國立苗中熱舞社滿載青春活力開場，副縣長鄧桂菊率同衛生局長張蕊仙、企劃科長古智誠，偕同縣議員許櫻萍、徐筱菁助理藍天奎及醫療院所、鄉鎮市衛生局代表，一起打開漏斗宣告競賽抽獎開跑。

副縣長鄧桂菊表示，政府使出渾身解數鼓勵吸菸者早日戒菸，獎勵辦法也相當優渥有誠意，可說到了「無所不用其極」程度，就是希望有吸菸習慣的人，能下定決心戒菸，不吸菸的人，也能對身邊吸菸的親友動之以情，以杜絕二手菸、三手菸的危害，受益最大的將是自己的家人。

鄧桂菊轉達縣長鍾東錦對戒菸競賽活動的重視，惟因出席明湖水岸觀光發展焦點論壇而不克參加。她說，縣長上任後全心投入縣政，近期先後率團馬不停蹄參訪新加坡和日本考察觀摩，正希望藉他山之石強化縣政的國際觀和前瞻性，專注的施政包括了百年教育大業、觀光產業發展、衛生醫療和長期照護、社會福利、生態能源領域、精緻農業與傳統市場的蛻變及科技救災等，在在展現他以企業化經營的精神，讓各項縣政建設和民生福利能夠永續發展與進步。

衛生局長張蕊仙說，舉辦「戒菸！向菸說不」競賽抽獎活動目的，在於鼓勵更多吸菸者能夠成功戒菸，以拒菸的實際行動愛護家人，營造無菸新生活，競賽活動搭配戒菸送好禮並提高二代戒菸服務使用率，希望提升癮君子戒菸的動機並強化決心。

張蕊仙說，抽獎活動自1月1日起至9月30日止，凡參與戒菸門診、衛教或撥打戒菸專線者，即可參加1次抽獎，衛生局設有41個豐富獎項，參加獎每名可獲100元商品禮券10張共35個名額；3個月戒菸成功獎共6名，頭獎2萬5000元禮券、二獎2萬元禮券、三獎8000元禮券、四獎5000元禮券、五獎4000元禮券、六獎3000元禮券各1名。

另為設團體組獎，以激勵11家醫院、32家診所、18家衛生所、11家藥局及3家牙科診所，共計79家合約醫療院所及醫事相關人員參與二代戒菸服務，分組競賽各錄取前3名。

衛生局呼籲，國人十大死因多數與吸菸有關，呼籲吸菸民眾對自己的健康負責任、為自己的保健盡義務，不論青少年或成年吸菸者，運用醫療院所相關資源，及早遠離菸害。

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