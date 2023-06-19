黃子佼今（19）被爆出涉性騷擾，他在臉書連貼3則影片回應此事並道歉，還一口氣爆當年與小S交往時，曾被大、小S強迫一起吸毒，阿雅也在場。針對黄子佼指控，大小S經紀人表示，針對大小S所有不實言論，將採取法律途徑，而阿雅稍早也發聲明否認沾毒。

黃子佼在影片中提到，當年與小S交往時，曾被大、小S強迫一起吸毒，阿雅也在場，還稱她們涉毒不只一次，「我被邀請、被說服、被硬塞，我不快樂」，毀滅式爆料震驚全網，雖然黃子佼事後把影片刪除，還關閉臉書，但驚人言論一發不可收拾，已在網上炸鍋。

對於黄子佼指控，根據《新浪娛樂》報導，大小S經紀人表示，針對大小S所有不實言論，將採取法律途徑，而被點名的阿雅，稍早在微博發表聲明否認，「本人柳翰雅（阿雅）從未以任何形式使用違禁藥物、毒品，嚴守法律法規。關於他人對我誹謗中傷，我將拿起法律武器保護，自己的正當權益。特此聲明。」

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

★《中時新聞網》關心您：再給自己一次機會！自殺防治24小時服務專線：1925（依舊愛我）、生命線：1995、張老師專線：1980。