威秀影城首推「小小店長」活動，可親自體驗售票流程。（威秀提供）

華特迪士尼與皮克斯動畫工作室再度聯手打造全新動畫力作《元素方城市》，將於7月6日暑期強檔全台大銀幕獻映，預售票於6月21日開賣，不僅6月30日到7月2日的口碑場隨票附贈限定好禮，本周三起至活動影城預購7月6日後任一票券，即可獲得限量角色特典收藏卡片。

《元素方城市》上周末適逢西洋父親節於全美上映，導演彼得孫特別在上映首日公開一封灑滿洋蔥的信，闡述這個故事對他個人的重大非凡意義，以自己身為韓裔移民父母後代的背景，創造出在片中對應的主角小炎，企圖以本片彰顯自己的家庭與父母的犧牲。

原聲帶也隨著電影上映一同發行全面上線，即將來台開唱的百億串流美國創作才子新星Lauv，演唱電影主題曲〈Steal The Show〉，再展他動感輕快的招牌曲風，令人如同片中角色手舞足蹈。

同時威秀影城首次推出「小小店長」活動，既可以讓孩童體驗社會工作流程，更能理解各行各業不為人知的小秘辛，威秀影城還會帶領小朋友走入電影院的神祕殿堂「放映室」，讓小朋友參與店長活動也能看見電影院的秘密基地。

本次活動限定於中和環球威秀影城，請影迷家的寶貝擔任一日店長，不僅可親上陣售票，影城也會幫小朋友的爆米花裝好裝滿、送爸媽喝清涼飲料。參與本活動者，將拿回全球限量獨家「《元素方城市》電影迷你籃球組」，限定28名幸運孩童參加。