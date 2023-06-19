桃市肺癌擴大篩檢揪出12人罹肺癌。（呂筱蟬攝）

桃園市政府今年3月起針對設籍桃園、40歲以上4大類高風險族群，提供2萬5000名額免費肺部低劑量電腦斷層檢查，截至目前約8000人完成篩檢，找出12人確診肺癌。市長張善政19日前往大園敏盛醫院視察，肯定政策成效並感謝醫護人員辛勞。

肺癌已連續10年以上為桃園市癌症死亡率第1名，市府衛生局針對設籍桃園、40歲以上，具有菸品暴露、相關疾病史及家族史、職業暴露、空汙及油煙等4類肺癌高風險因子市民，提供免費檢查。張善政說，他特別到大園敏盛醫院視察，目前院方篩檢了500人，其中有約5％共23位民眾後續需要再追蹤，甚至有1位確認罹患肺癌，也慶幸可以及早發現及早治療，全桃園有8000位已經做完篩檢，有400位需要後續追中，其中12位確診肺癌，也都在積極治療之中，桃園市工業大城，市府很關心勞工朋友健康，這群人為桃園的經濟付出，早期肺癌篩檢的政策希望勞工盡量使用，萬一發現有問題的話才可以早期治療。

衛生局也說，肺癌已連續10年以上為桃園癌症死亡率第1位，111年桃園市共687人死於肺癌，目前第1期肺癌之5年存活率約9成，如果到第4期才就醫，5年存活率就僅剩1成。桃園市擴大肺癌篩檢同步引入AI輔助判讀系統，提高肺癌早期偵測的品質，同時篩檢異常會由醫院主動通知民眾回診追蹤檢查。

★《中時新聞網》關心您：吸菸有害健康！戒菸專線：0800-636363。