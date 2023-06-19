由宮近海斗、中村海人、七五三掛龍也、川島如惠留、吉澤閑也、松田元太、松倉海斗7名成員組成的「Travis Japan」，創團於2012年，是日本傑尼斯旗下最新出道的團體，曾為KinKi Kids、嵐、Hey! Say! JUMP、Kis-My-Ft2等跨世代的前輩擔任伴舞，並舉辦過數場大型演唱會，出道前就已身經百戰。

2022年月Travis Japan以〈JUST DANCE!〉一曲正式在Capitol Records出道，也成為傑尼斯首個以全球同步數位發行歌曲形式出道的團體，並積極拓展海外活動，去年底也曾前往新加坡及香港演出，而今年他們終於要首次來台，第一站就是7月27日登場的《2023漫畫博覽會》。

一開始就以全世界為目標積極發展的Travis Japan，在2022年3月前往美國「進修」，不斷增進自身的英文以及舞蹈能力，更征戰過世界舞蹈大賽以及登上《美國達人秀》演出，也曾參加美國洛杉磯的大型動漫活動《Anime Expo》，在歐美地區有著十足人氣。